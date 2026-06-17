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Tekst voorlopig vredesakkoord VS en Iran uitgelekt

De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Bloomberg zegt het veertienpuntenplan in handen te hebben.

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In het door het persbureau gepubliceerde document staat onder meer dat de belangrijke Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerken aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hier zou zeker 300 miljard dollar voor worden vrijgemaakt. De VS zouden ook bevroren tegoeden van Iran vrijgeven.

Iran zegt op zijn beurt „te herhalen” dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was volgens de Amerikaanse president Donald Trump de belangrijkste reden om Iran eind februari met Israël aan te vallen.

Tekenceremonie

Andere onderdelen, zoals wat er met het verrijkte Iraanse uranium gebeurt, worden in een definitieve overeenkomst vastgelegd. Het tijdelijke akkoord geldt voor zestig dagen.

Hoewel het akkoord maandag al elektronisch zou zijn ondertekend, vindt vrijdag in Zwitserland een tekenceremonie plaats. Daarna starten volgens Iran de verdere onderhandelingen voor een definitief staakt-het-vuren.

Libanon

In de tekst wordt benadrukt dat er een eind komt aan de oorlog op alle fronten, inclusief die in Libanon. Dat was voor Iran een harde eis. Sinds de overeenkomst maandag werd ondertekend, heeft Israël nog meerdere aanvallen op het zuiden van Libanon uitgevoerd.

Iran zei maandag „servicekosten” in rekening te zullen brengen in de Straat van Hormuz. Dit zou op het laatste moment zijn toegevoegd aan het conceptakkoord. In de versie die Bloomberg in handen heeft, staat hier niets over vermeld.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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