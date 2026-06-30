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Hoogste hof VS verwerpt poging Trump om geboorterecht te beperken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. De hoogste federale rechters blokkeerden een poging van de president om de automatische toekenning te beperken van de Amerikaanse nationaliteit aan kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren. Die praktijk staat bekend als birthright citizenship.

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Het hof houdt vast aan een uitspraak van een lagere rechter, die het plan van Trump eerder al had geblokkeerd. Hij wilde dat kinderen die op Amerikaans grondgebied worden geboren niet meer automatisch de nationaliteit zouden krijgen als de ouders ongedocumenteerde migranten zijn of de VS tijdelijk bezoeken, bijvoorbeeld om te studeren.

De zaak draaide om de vraag hoe de tekst in de grondwet uitgelegd moet worden waarin dat wordt geregeld. „Ieder persoon die in de Verenigde Staten is geboren of genaturaliseerd, en die onder de rechtsbevoegdheid daarvan valt, is burger van de Verenigde Staten en van de staat waarin hij of zij woonachtig is”, staat in het veertiende amendement.

Amerikaanse Burgeroorlog

Trump kan als president de grondwet niet zomaar veranderen, maar betoogde in een decreet dat de tekst verkeerd is uitgelegd en niet betekent dat iedereen die in het land is geboren ook de nationaliteit moet krijgen. Het amendement was aangenomen na de Amerikaanse Burgeroorlog in de negentiende eeuw en was volgens de regering specifiek bedoeld om te zorgen dat ook tot slaaf gemaakte mensen in aanmerking kwamen voor het burgerschap.

Een hoge jurist van de regering betoogde voor het Hooggerechtshof dat de huidige praktijk illegale migratie en „geboortetoerisme” aanmoedigt, waarmee werd bedoeld dat mensen specifiek naar de VS zouden komen om daar kinderen te krijgen. De door Trump beoogde beperking van het geboorterecht had volgens sommige schattingen jaarlijks gevolgen kunnen hebben voor ongeveer een kwart miljoen baby’s.

Het Hooggerechtshof had zich in 1898 ook al uitgesproken over het geboorterecht en opperrechter John Roberts zei geen reden te zien daar 128 jaar later op terug te komen. Hij noemde de eigen interpretatie van de grondwet door de regering slecht onderbouwd. „Als het Congres het Amerikaanse staatsburgerschap had willen beperken tot kinderen van personen die in de Verenigde Staten woonachtig zijn, dan is daar in de beknopte bewoordingen van de burgerschapsclausule niets van terug te vinden.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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