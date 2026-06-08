Redactie
Redactie Buitenland 8 jun 2026
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Media: ook Israël stopt aanvallen na gesprek Netanyahu met Trump

epa13022473 Rescuers and army soldiers stand at the site of an Israeli airstrike targeting an apartment in the southern suburbs of Beirut, Lebanon, 07 June 2026. At least two people were killed and a dozen injured in an Israeli strike on southern Beirut's suburbs, according to the Lebanese official news agency (NNA). EPA/ABBAS SALMAN
ANP / EPA / ABBAS SALMAN

Israël lijkt te stoppen met de aanvallen op Iran, nadat dat land eerder al aankondigde de aanvallen op Israël op te schorten. Internationale media schrijven dat de Amerikaanse president Donald Trump met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gebeld om hem te vragen de aanvallen te staken.

Volgens bronnen van The New York Times heeft Netanyahu na druk van Trump zijn leger de opdracht gegeven om de voorbereidingen voor een nieuwe aanval stop te zetten. Ook de Israëlische zender Channel 12 meldt dat Israël de acties op verzoek van Trump heeft opgeschort, maar dat Israël de Libanese hoofdstad Beiroet opnieuw kan aanvallen als Hezbollah plaatsen in Israël blijft bestoken.

Trump schreef eerder al op Truth Social dat beide landen moesten stoppen met schieten en dat ze een staakt-het-vuren wilden. Volgens persbureau Reuters plaatste hij dat bericht na het telefoongesprek met Netanyahu.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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