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Twee verdachten aangehouden na dodelijke schietpartij Duitsland

Na de dodelijke schietpartij in de Noord-Duitse stad Stade, waarbij vijf mensen om het leven kwamen, zijn twee verdachten aangehouden. Dat meldt de politie. Een van hen is de vermoedelijke schutter.

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De schietpartij vond maandag plaats bij een jongerencentrum met huisvesting voor moeders en kinderen. De dodelijke slachtoffers zouden allemaal meerderjarig zijn. Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt, van wie een deel ernstig, meldt de politie. Een woordvoerder sluit niet uit dat het dodental nog oploopt.

Stade is een stad met zo’n 50.000 inwoners ten westen van Hamburg. Eerder vroeg de politie een gebied rond de Dankersstraße te vermijden. De bewoners van de stad zouden geen gevaar lopen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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