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Dodental in Oekraïne loopt op, kathedraal in Kyiv zwaar geraakt

Het dodental na Russische luchtaanvallen op Oekraïne is opgelopen naar zeker negen, melden de Oekraïense autoriteiten. In de hoofdstad Kyiv is schade ontstaan aan een kloostercomplex, waaronder de kathedraal die daar deel van uitmaakt.

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Rusland gebruikte volgens de Oekraïense krijgsmacht 611 drones en 70 raketten. Daarvan zouden er respectievelijk 582 en 50 zijn neergehaald. Volgens premier Joelia Svyrydenko was Kyiv het hoofddoelwit. Zij meldt op X dat in bijna alle districten van de hoofdstad schade is gemeld.

In Kyiv vielen vier doden en meer dan twintig gewonden. De kathedraal van het Holenklooster (het Kyiv-Pechersk Lavra) in het centrum is zwaar getroffen. Een gevel is volledig vernield en een deel van het dak is verwoest door brand. Het klooster, een symbool van de Oekraïense spirituele en culturele geschiedenis, is een UNESCO-werelderfgoedlocatie uit 1051.

‘Staatsbarbarisme’

„Een brute aanval op ons volk en ons erfgoed. Dit is het ware gezicht van de orthodoxe waarden van Rusland”, stelt Svyrydenko. Minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha veroordeelt eveneens de aanval op „een van de belangrijkste heilige plaatsen van het christendom”. Hij zegt dat Oekraïne „met spoed procedures begint” binnen UNESCO en andere internationale mechanismen voor „onmiddellijke en passende reacties op dit staatsbarbarisme”.

In Charkiv, de tweede stad van het land, kwamen vijf personen om het leven en raakten vijf anderen gewond. Ook elders in het land liepen mensen verwondingen op door de Russische aanvallen, aldus Oekraïense autoriteiten.

Oekraïne heeft onlangs zijn aanvallen op Rusland opgevoerd, in een poging inkomsten voor de Russische oorlogskas terug te dringen. In Rusland vielen maandag drie doden en drie gewonden, aldus een regionale gouverneur.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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