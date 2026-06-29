Redactie
Redactie Buitenland 29 jun 2026
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Doden en gewonden door Russische aanvallen in Oekraïne

Cars drive along down street as smoke rises in the background, following Russian strikes in the city of Dnipro on June 3, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Genya SAVILOV / AFP
ANP / AFP / Genya Savilov

Door een Russische aanval op de Oekraïense stad Dnipro zijn zeker vijf doden en 29 gewonden gevallen, meldt president Volodymyr Zelensky op X. Ook noemt hij een aanval op Zaporizja, waar een minibus werd geraakt. Daarbij lieten drie mensen het leven en raakten zes personen gewond, onder wie een kind. Verder noemt de Oekraïense leider aanvallen in Nikopol en Soemy.

Om Russische aanvallen te kunnen afslaan, hamert Zelensky op meer luchtafweergeschut, specifiek voor de afweer van ballistische raketten, die Rusland steeds meer inzet. Ook is het volgens hem van belang dat Europese landen haast maken met de ontwikkeling van eigen afweer tegen dat type projectielen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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