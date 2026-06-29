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Ruim 9 ton op giro 5125 voor hulp na aardbevingen Venezuela

Op gironummer 5125 van het Rode Kruis is sinds eind vorige week 925.000 euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. De hulporganisatie opende het rekeningnummer donderdag na twee zware bevingen. Die hebben aan zeker 1450 mensen het leven gekost, tienduizenden mensen worden nog steeds vermist.

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Hulpverleners van de Venezolaanse tak van het Rode Kruis zoeken in de omgeving van de hoofdstad Caracas en de nabijgelegen regio La Guaira naar overlevenden. Ook bieden ze medische hulp en helpen ze met evacuaties. Veel huizen zijn verwoest en er zouden ruim 3000 mensen gewond zijn geraakt. Als gevolg van het natuurgeweld zijn essentiële voorzieningen geraakt en is de toegang tot elektriciteit, gezondheidszorg en schoon drinkwater slecht. In La Guaira zou volgens de eerste schattingen 95 procent van de infrastructuur beschadigd zijn.

Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. De eerste hulpgoederen zijn afgelopen weekend aangekomen in Venezuela. Het gaat om 17 ton aan spullen als zeildoeken, keukengerei, jerrycans voor schoon water, dekens, waterfilters, EHBO-tassen en veldbedden.

Rode kruis

Gironummer 5125 werd eerder onder meer ingezet voor voedselhulp in Nederland, voor hulp aan Oekraïne na de Russische invasie en voor hulp aan Haïti na een aardbeving en een tropische storm.

Volgens het Rode Kruis is er internationaal ruim 50 miljoen euro nodig om de 300.000 zwaarst getroffen mensen te kunnen helpen.

Ook Save the Children is aanwezig in het getroffen gebied om noodhulp te bieden aan kinderen en gezinnen. De hulporganisatie zegt dat er veel angst en stress is onder kinderen. Scholen zijn gesloten en veel kinderen zijn hun vertrouwde omgeving kwijt. Sommigen zijn gescheiden geraakt van hun ouders of verzorgers. „Zij hebben dringend bescherming en psychosociale ondersteuning nodig”, zegt de hulporganisatie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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