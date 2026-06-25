Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VN sturen specialisten voor hulp na aardbeving Venezuela

Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, aldus president Delcy Rodríguez. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Ze zei dat ze verscheidene staatshoofden of regeringsleiders heeft gesproken over de twee aardbevingen die het land hebben getroffen.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De assistent-secretaris-generaal en chef coördinatie noodhulp van de VN, Tom Fletcher, verklaarde dat de VN „volledig mobiliseert”. In de komende dagen moet er volgens Fletcher „een massale gezamenlijke inspanning komen” om de bevolking van Venezuela te helpen.

Een reeks landen heeft hulp toegezegd, inclusief Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat het Urban Search and Rescue-team gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel.

Slachtoffers

Tal van landen sturen reddingswerkers om in de puinhopen naar slachtoffers te zoeken of hebben aangeboden dat te doen, inclusief Brazilië, El Salvador, Frankrijk, Iran, Mexico, Spanje, de VS en Zwitserland.

Gevreesd wordt dat er erg veel slachtoffers zijn. Het epicentrum van de bevingen ten westen van Caracas was relatief dicht bij de oppervlakte, wat grote schade kan veroorzaken. Er zijn dichtbevolkte gebieden in het noorden getroffen, inclusief Caracas.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties