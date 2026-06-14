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Qatarese delegatie naar Teheran voor vredesdeal tussen Iran en VS

Qatarese onderhandelaars zijn zondag naar Teheran gevlogen in een poging om een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden, aldus een bron tegen persbureau Reuters. Ook Iraanse media berichtten over het bezoek van een Qatarese delegatie.

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Het Iraanse persbureau Fars meldt dat Iran nog geen definitief besluit heeft genomen over het ondertekenen van de overeenkomst. Het voorstel stuit op weerstand van Iraanse hardliners. Zij vinden dat de deal niet in het belang van het land is en dat het hierdoor invloed zou verliezen over onder meer de Straat van Hormuz.

De Verenigde Staten en bemiddelaar Pakistan spraken eerder de verwachting uit dat zondag een raamovereenkomst zou worden ondertekend om een einde te maken aan de Iranoorlog. De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif zei vrijdag dat de tekst van de overeenkomst klaar is. De inhoud is nog niet officieel naar buiten gebracht.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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