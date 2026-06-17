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Opiniemaker Wierd Duk: ‘Socialmediaverbod voor jongeren onder 16 slecht idee en ook gevaarlijk voor volwassenen’

Het Verenigd Koninkrijk gaat het gebruik van social media voor jongeren onder de 16 jaar verbieden. Het verbod moet in het voorjaar van 2027 ingaan. Opiniemaker Wierd Duk vindt dat een slecht en gevaarlijk idee, had hij gisteren te melden in Nieuws van de Dag.

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„Met mijn hand op mijn hart: alles wat ik wil voor mijn eigen kinderen, is dat zij gelukkig zijn en zich veilig kunnen voelen”, zei de Britse premier Keir Starmer gisteren. „Maar denkt u nu echt dat social media een ‘gelukkige’ omgeving voor onze kinderen creëren, dat het een plek is waar zij zich veilig kunnen wanen? Ik denk dat ik die vragen niet eens hoef te beantwoorden, toch?”

Ouders steunen verbod social media, Wierd Duk doet dat niet

Negen op de tien ouders steunen een volledig verbod op social media voor minderjarigen. Britse jeugd moet zo beschermd worden tegen schadelijke content en excessief gebruik. Metro schreef dit voorjaar wat een uurtje minder social media met jongeren al doet: het maakt ze minder eenzaam.

Opiniemaker Wierd Duk (De Telegraaf) heeft er ernstige bedenkingen over. In Nieuws van de Dag: „Ik vind het een heel slecht idee. Dit betekent ook dat volwassenen alleen nog maar gebruik kunnen maken van social media als zij zichzelf identificeren. Als ze hun ID laten zien. Ik vind dat heel gevaarlijk, omdat een overheid dan zoveel data krijgt over jou. Overheden moet je altijd wantrouwen, is mijn ervaring.”

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‘Ouderen moeten kinderen onderwijzen, niet de overheid’

Wierd Duk vervolgt: „Die (de overheid, red.) kunnen daar misbruik van maken. Ik vind principieel dat de taak om je kinderen te onderwijzen in het gebruik van social media, niet de overheid, maar bij de ouders ligt.”

„Ik snap het probleem rond sociale media, ik heb er zelf ook ervaring mee. Maar ik vind niet dat een overheid hier op deze manier moet ingrijpen. De ervaring in Australië leert dat het daar heel weinig oplevert. De regering Starmer, die het invoeren heeft voorgesteld, moeten we sowieso enorm wantrouwen. Deze regering is niet vies van censuur, zoals blijkt uit het aantal mensen dat in Engeland wordt gearresteerd vanwege uitspraken op sociale media.”

In de video boven dit artikel zie je de hele discussie en worden meer voorbeelden genoemd van landen die komen met een verbod op social media voor jongeren.

Ben jij het met Wierd Duk eens? Of is het juist goed dat een overheid met regels komt over socialmediagebruik door jongeren onder de 16 jaar? Laat het hieronder weten!

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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