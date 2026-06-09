Redactie
Redactie Buitenland 9 jun 2026
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Letland en Oekraïne komen dronedeal overeen op top in Tallinn

(LtoR) Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen, Finland's Prime Minister Petteri Orpo, Iceland's Prime Minister Kristrun Frostadottir, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Norway's Prime Minister Jonas Gahr Store, Latvia's Prime Minister Andris Kulbergs, Lithuania's Prime Minister Inga Ruginiene and Sweden's Prime Minister Ulf Kristersson pose for a family photo during the Nordic and Baltic Prime Ministers’ (NB8) Summit 2026 on June 9, 2026 at the Statehood House in Tallinn, Estonia. RAIGO PAJULA / AFP
ANP / AFP / Raigo Pajula

Oekraïne en Letland hebben een dronedeal getekend tijdens een top in Tallinn. Op X deelt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky beelden van het tekenmoment in de Estse hoofdstad.

„Onze landen hebben vandaag een belangrijke stap voorwaarts gezet”, aldus Zelensky. Hoewel hij niet toelicht wat de deal precies behelst, zei de Letse premier Andris Kulbergs dat deze Letland in staat stelt zijn technologische kennis uit te bouwen en handvatten biedt voor gezamenlijke productie.

Zelensky zei eerder dat tal van landen inmiddels interesse hebben in dronecontracten met Oekraïne. Zo werd in de marge van de Four Freedoms Awards in Middelburg, waarvan Zelensky en het Oekraïense volk dit jaar een van de laureaten zijn, in april ook door Nederland een dronedeal gesloten. Defensie kondigde toen aan 248 miljoen euro vrij te maken voor gezamenlijke droneproductie.

Noorwegen, ook aanwezig in Tallinn, kondigde dinsdag aan omgerekend 109 miljoen euro te investeren in maritieme drones voor Oekraïne.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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