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Noorse kroonprinses heeft longtransplantatie gehad

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad. De operatie in het Rikshospitalet is goed gegaan, meldde het paleis woensdag. Mette-Marit moet volgens de procedure nog „meerdere weken” in het ziekenhuis blijven.

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Mette-Marit lijdt aan longfibrose, een chronische longaandoening, waardoor ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig heeft. Begin juni werd bekendgemaakt dat Mette-Marit op de wachtlijst werd geplaatst voor een longtransplantatie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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