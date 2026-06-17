Noorse kroonprinses heeft longtransplantatie gehad
De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad. De operatie in het Rikshospitalet is goed gegaan, meldde het paleis woensdag. Mette-Marit moet volgens de procedure nog „meerdere weken” in het ziekenhuis blijven.
Mette-Marit lijdt aan longfibrose, een chronische longaandoening, waardoor ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig heeft. Begin juni werd bekendgemaakt dat Mette-Marit op de wachtlijst werd geplaatst voor een longtransplantatie.
ANP