Redactie
Redactie Buitenland 17 jun 2026
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Noorse kroonprinses heeft longtransplantatie gehad

epa12880290 Norway's Crown Princess Mette Marit wears breathing assistance as the Crown Prince Family holds a reception for the Norwegian athletes from the Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games, in Oslo, Norway, 10 April 2026. EPA/Lise Aserud / POOL NORWAY OUT NORWAY OUT
ANP / EPA / LISE ASERUD / POOL

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad. De operatie in het Rikshospitalet is goed gegaan, meldde het paleis woensdag. Mette-Marit moet volgens de procedure nog „meerdere weken” in het ziekenhuis blijven.

Mette-Marit lijdt aan longfibrose, een chronische longaandoening, waardoor ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig heeft. Begin juni werd bekendgemaakt dat Mette-Marit op de wachtlijst werd geplaatst voor een longtransplantatie.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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