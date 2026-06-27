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Nieuwe aardbeving Venezuela met kracht van 5.6

In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden, ongeveer in hetzelfde gebied als waar de twee verwoestende aardbevingen van donderdag waren. De nieuwste beving had een kracht van 5.6, meldt het Europees-Mediterraans Seismologisch Centrum (EMSC).

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De beving vond volgens het EMSC vlak voor de noordelijke kust van Venezuela plaats. Dat is niet ver van La Guaira, de kuststad die het hardst werd getroffen door de bevingen van donderdag.

Die twee aardbevingen vonden vlak na elkaar plaats en hadden een kracht van 7.2 en 7.5. Veel gebouwen zijn volledig ingestort en de reddingswerkzaamheden zijn nog volop bezig. Zeker 1430 mensen zijn omgekomen, maar nog duizenden mensen worden vermist.

ANP

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