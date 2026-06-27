Redactie
Redactie Buitenland 27 jun 2026
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Nieuwe aardbeving Venezuela met kracht van 5.6

Two people hug as a backhoe loader removes rubble searching for survivors of the twin earthquakes, in Caraballeda, La Guaira State, some 40 km northeast of Caracas, on June 27, 2026. Three days after powerful tremors of magnitude 7.2 and 7.5 killed 1,430 people and left more than 50,000 missing, fury with perceived governmental inaction is mounting -- as is the feeling of helplessness. Mauricio VALENZUELA / AFP
ANP / AFP / Mauricio Valenzuela

In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden, ongeveer in hetzelfde gebied als waar de twee verwoestende aardbevingen van donderdag waren. De nieuwste beving had een kracht van 5.6, meldt het Europees-Mediterraans Seismologisch Centrum (EMSC).

De beving vond volgens het EMSC vlak voor de noordelijke kust van Venezuela plaats. Dat is niet ver van La Guaira, de kuststad die het hardst werd getroffen door de bevingen van donderdag.

Die twee aardbevingen vonden vlak na elkaar plaats en hadden een kracht van 7.2 en 7.5. Veel gebouwen zijn volledig ingestort en de reddingswerkzaamheden zijn nog volop bezig. Zeker 1430 mensen zijn omgekomen, maar nog duizenden mensen worden vermist.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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