Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland stuurt reddingsteam naar Venezuela na aardbevingen

Een Nederlands reddingsteam gaat naar Venezuela voor hulp na de aardbevingen die het land hebben getroffen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Urban Search and Rescue-team (USAR) gaat die kant op met reddingswerkers, honden en materieel. Venezuela heeft Nederland gevraagd om hulp.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

„De nood is hoog”, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) in een verklaring. „Vanwege de omvang van de ramp en de directe nabijheid van Venezuela als buurland van het Koninkrijk der Nederlanden, heeft Nederland direct de inzet van USAR aangeboden aan Venezuela.” Sjoerdsma trekt tot 2 miljoen euro uit om de hulp mogelijk te maken.

Wanneer het USAR-team vertrekt, is volgens een woordvoerster nog niet duidelijk. „We zijn nu bezig met de logistieke planning.” Of het donderdag nog lukt, kan ze niet zeggen. Ze verwacht dat er zeker 61 hulpverleners naar Venezuela gaan; dit is het minimale aantal van een USAR-groep.

Beiroet

Volgens Venezolaanse autoriteiten zijn zeker 164 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 971 mensen gewond. Sjoerdsma betuigt zijn medeleven met de slachtoffers, net als minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen (CDA). Hij schrijft op X „geschokt” te zijn door de situatie.

Andere Europese landen bieden ook hulp aan Venezuela. Frankrijk stuurt 85 reddingswerkers, Spanje stuurt 54 militairen en Duitsland bereidt zich voor op de eventuele inzet van zes transportvliegtuigen. Landen rondom Venezuela hebben eveneens hulp toegezegd.

USAR kwam eerder in actie na de explosie in Beiroet in 2020 en na de zware aardbeving die Turkije en Syrië in 2023 trof. Ook hielp het reddingsteam in 2017 op Sint Maarten na orkaan Irma.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties