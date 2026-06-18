NAVO wil kernarsenaal moderniseren
De NAVO moet haar kernwapens bij de tijd brengen, hebben de lidstaten afgesproken. Ook de planning en coördinatie moeten worden versterkt, staat in een verklaring van het nucleaire overlegorgaan van de alliantie.
De verklaring van de zogeheten Nuclear Planning Group is de eerste in bijna twintig jaar. De regelmatige vergaderingen van de NAVO-landen – minus bondgenoot Frankrijk, dat zijn kernarsenaal buiten de NAVO houdt – over de nucleaire verdediging van het bondgenootschap gaan meestal stilletjes voorbij.
„De nucleaire strijdkrachten van de alliantie blijven de ultieme garantie van de veiligheid van de bondgenoten”, stellen de 31 defensieministers van de NPG, onder wie de Nederlandse. „De alliantie houdt een veilige, effectieve en geloofwaardige nucleaire opstelling aan om de vrede te bewaren, dwang te voorkomen en agressie te ontmoedigen.”
Frankrijk
De NAVO leunt vooral op de Amerikaanse kernwapens, die ook in Nederland en vijf andere NAVO-landen worden bewaard. De Verenigde Staten zijn al langer bezig hun arsenaal te moderniseren.
Frankrijk wil zijn eigen nucleaire bescherming ook royaler gaan delen met Europese bondgenoten. Landen als Nederland en Duitsland overleggen over meedoen aan nucleaire oefeningen of zelfs de stationering van vliegtuigen die Franse kernwapens kunnen vervoeren. Frankrijk gaat ook nauwer samenwerken met het Verenigd Koninkrijk, de enige andere Europese kernmacht.
In de vorige verklaring van de NPG, uit 2007, werd de „belangrijke” samenwerking met Rusland in kernwapenkwesties nog genoemd. Sindsdien zijn de betrekkingen snel verslechterd en meerdere wapenbeheersingsverdragen opgezegd.
ANP