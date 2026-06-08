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NAVO-vliegtuigen halen binnengedrongen drone neer boven Letland

NAVO-vliegtuigen hebben een drone neergehaald die het luchtruim van Letland was binnengedrongen, zegt de Letse krijgsmacht. De actie is het werk van de Franse Rafale-gevechtsvliegtuigen die het Baltische land beschermen.

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Estland, Letland, Litouwen en ook Finland hebben de laatste tijd geregeld te maken met Oekraïense aanvalsdrones die door Rusland worden verstoord. Rusland brengt ze uit koers, waardoor ze in de Oekraïne-gezinde buurlanden belanden, zeggen ze. Of het ditmaal om een Oekraïense of een Russische drone ging, is nog niet duidelijk. Het toestel kwam volgens de Letse krijgsmacht in ieder geval door „Russische elektronische oorlogvoering” in Letland terecht.

De Letse strijdkrachten waarschuwden maandagochtend voor een onbemand vliegtuigje dat vanuit Rusland zou naderen, meldt persbureau Reuters. Bewoners van de grensstreek werden gevraagd binnen te blijven. Meteen na het bericht dat een drone was neergehaald, trok de krijgsmacht de waarschuwing in. Later ging er een nieuwe waarschuwing uit, maar ook die is opgeheven.

Geen slachtoffers en schade

De drone is geïdentificeerd en uit de lucht geschoten „boven onbewoond gebied”, meldt Frankrijk. Het vliegtuigje zou zo’n 30 kilometer van de grens zijn neergekomen. Slachtoffers en schade zijn er volgens de Letse defensieminister niet.

De Letse buitenlandminister Baiba Braže bedankte „onze Franse bondgenoten” voor het uit de lucht schieten van de drone. Frankrijk heeft Rafales in Litouwen gestationeerd om het luchtruim daar te beschermen.

Vorige maand haalden NAVO-vliegtuigen die de oostelijke grens bewaken voor het eerst een Oekraïense afzwaaier neer, toen boven Estland.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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