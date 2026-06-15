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Zoon van Noorse kroonprinses, Marius Borg Høiby, veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf

Marius Borg Høiby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Dat werd maandag duidelijk in de rechtbank van Oslo, melden Noorse media. Tegen hem was een celstraf van zeven jaar en zeven maanden geëist.

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De 29-jarige Noor werd beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Ook stond hij terecht voor huiselijk geweld, diefstal en drugsgerelateerde overtredingen.

De rechter sprak Høiby vrij van twee verkrachtingen. Ook werd hij vrijgesproken voor twee schendingen van een contactverbod. Naast een gevangenisstraf is Høiby veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen voor de vier slachtoffers. De totale som bedraagt meer dan 58.000 euro.

Koninklijke familie

Høiby verklaarde tijdens de wekenlange behandeling van de strafzaak onschuldig te zijn aan de meeste vergrijpen, waaronder de vier verkrachtingen. Hij bekende schuld aan een aantal lichtere aanklachten, waaronder verkeersovertredingen en drugsbezit.

Mette-Marit kreeg haar zoon Marius in 1997, enkele jaren voordat zij een relatie kreeg met de Noorse kroonprins Haakon. Hoewel Marius sinds het huwelijk van zijn moeder en kroonprins Haakon in 2001 deel uitmaakt van de koninklijke familie, is hij geen lid van het Koninklijk Huis. Høiby heeft dan ook geen koninklijke titels en maakt geen aanspraak op de troon.

Høiby zit sinds begin februari vast. Hij werd kort voor het begin van de strafzaak tegen hem opgepakt op verdenking van mishandeling en het schenden van een contactverbod. De Noor deed sindsdien meerdere verzoeken tot voorwaardelijke vrijlating, maar deze werden allemaal afgewezen. Ook zijn laatste poging, nadat bekend werd dat zijn moeder op de wachtlijst voor een longtransplantatie is gezet, werd afgewezen.

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ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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