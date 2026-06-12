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Luchthaven Hamburg ontruimd om veiligheidsincident

De luchthaven van de Duitse stad Hamburg wordt ontruimd vanwege een veiligheidsincident. Dat meldt regionale omroep NDR. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is.

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ANP

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