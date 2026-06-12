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Redactie Buitenland 12 jun 2026
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Luchthaven Hamburg ontruimd om veiligheidsincident

epa10959467 A view of an airport entrance as police secures the area outside the airport in Hamburg, Germany, 05 November 2023, after an armed man broke through security and entered the grounds of the airport the previous day. Hamburg police confirmed on 05 November that the 'static hostage situation' at the airport came to an end when the suspect got out of the car with his daughter and was arrested without opposing resistance. The child appeared to be unharmed, police said. EPA/GEORG WENDT
ANP / EPA / Georg Wendt

De luchthaven van de Duitse stad Hamburg wordt ontruimd vanwege een veiligheidsincident. Dat meldt regionale omroep NDR. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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