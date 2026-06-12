Luchthaven Hamburg ontruimd om veiligheidsincident
De luchthaven van de Duitse stad Hamburg wordt ontruimd vanwege een veiligheidsincident. Dat meldt regionale omroep NDR. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is.
ANP
De luchthaven van de Duitse stad Hamburg wordt ontruimd vanwege een veiligheidsincident. Dat meldt regionale omroep NDR. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is.
ANP
Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.
Buitenland Vandaag,
Binnenland Vandaag,
Buitenland Vandaag,
Binnenland Vandaag,
Buitenland Vandaag,
Binnenland Vandaag,
Sport Vandaag,
Binnenland Vandaag,