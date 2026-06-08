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Israël voert aanvallen uit op ‘militaire doelen’ Iran

Israël heeft maandagochtend vroeg luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen in het westen en midden van Iran, meldt het Israëlische leger. Iraanse staatsmedia melden dat er explosies zijn gehoord in Teheran, Tabriz en Isfahan.

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De aanval vond plaats enkele uren nadat Iran raketten had afgevuurd op Israëlische doelen, als vergelding voor aanvallen op Libanon.

Bij de aanvallen is volgens de vicegouverneur van de provincie Khuzestan een petrochemisch complex in de zuidwestelijke stad Mahshahr geraakt. Daarbij zou schade zijn veroorzaakt. Het complex was in april ook doelwit van een aanval van Israël en de VS. Het Iraanse ministerie van Olie zei toen dat het complex onder meer gebruikt wordt om inwoners van de provincie van elektriciteit te voorzien. Het Israëlische leger stelde echter dat het gebruikt wordt voor de productie van chemicaliën voor de wapenindustrie.

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ANP

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