Redactie
Redactie Buitenland 14 jun 2026
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Israël negeert bestand in Gaza met nieuwe dodelijke aanvallen

Palestinians look on as smoke rises following an Israeli military strike in Khan Yunis, southern Gaza Strip on June 14, 2026. The war on the Gaza Strip was sparked by Hamas's October 7, 2023 attack on Israel, which resulted in the deaths of 1,221 people. Israel's retaliatory assault has killed at least 72,991 Palestinians, according to figures from the health ministry that the UN considers reliable, and the majority of Gaza's 2.4 million people displaced often multiple times. Bashar Taleb / AFP
ANP / AFP / Bashar Taleb

Israëlische luchtaanvallen en geweervuur ​​hebben zondag minstens zes Palestijnen in de Gazastrook het leven gekost, aldus lokale gezondheidsfunctionarissen.

Medici meldden dat minstens vier mensen omkwamen door een Israëlische luchtaanval nabij het Al-Yeman Al-Saeed-ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia. Twee anderen werden gedood bij afzonderlijke schietincidenten in Khan Younis, in het zuiden, en in Gaza-Stad.

Het geweld vond plaats terwijl bemiddelaars uit Egypte, Qatar en Turkije langlopende onderhandelingen met Hamas en andere Palestijnse facties afrondden over de uitvoering van de tweede fase van het Gaza-plan van de Amerikaanse president Donald Trump. In die fase zou Hamas zich ontwapenen en Israël zijn troepen terugtrekken.

Volgens gezondheidsautoriteiten zijn sinds het in oktober door Trump bemiddelde staakt-het-vuren zeker 950 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen in Gaza. In diezelfde periode zijn volgens Israël vier van zijn soldaten gedood.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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