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Britse premier Starmer treedt af

Keir Starmer treedt af als premier van het Verenigd Koninkrijk. Dat zei hij tijdens een persconferentie voor Downing Street 10. Starmer zei zijn ontslag maandagochtend bij koning Charles te hebben ingediend.

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„Wat mijn partij van mij vraagt, is of ik wel de juiste persoon ben om ons door nieuwe verkiezingen te leiden. Ik heb het antwoord van mijn partij op die vraag gehoord, en accepteer dat antwoord met opgeheven hoofd”, aldus Starmer. Hij voegt eraan toe dat iedere keuze die hij in zijn rol als premier maakte, hij maakte in het landsbelang.

Starmer zal aanblijven als premier totdat een nieuwe partijleider zijn ambt overneemt. Zijn populariteit was al langer tanende, onder meer door niet nagekomen verkiezingsbeloften. Zijn positie kwam verder onder druk te staan door de toenemende dreiging van een leiderschapsverkiezing.

Leiderschapsstrijd

Nu kondigt Starmer die leiderschapsstrijd in feite zelf aan. Onder anderen oud-minister Wes Streeting had eerder aangegeven Starmers positie te willen aanvechten. Ook de afzwaaiende burgemeester van Manchester, Andy Burnham, is van plan mee te doen aan die strijd. Burnham won onlangs de districtverkiezingen in Makerfield en behaalde daarmee de benodigde parlementaire zetel om Starmer te kunnen uitdagen.

Kandidaten voor het leiderschap van Labour kunnen zich melden tot 16 juli. Het is de bedoeling dat voordat het komende parlementaire jaar begint in september, een nieuwe premier is aangewezen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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