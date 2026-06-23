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Doden in Libanon door Israëlische beschietingen

Bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon zijn twee mensen gedood, meldt de Libanese burgerbeschermingsdienst. Daardoor komen het bestand in Libanon en ook de besprekingen tussen Iran en de Verenigde Staten weer onder druk te staan.

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Volgens het Libanese staatspersbureau NNA openden Israëlische troepen het vuur op een groep mensen in de buurt van de zuidelijke stad Nabatieh.

Israël zegt op „gewapende terroristen” te hebben geschoten die een bedreiging vormden voor Israëlische troepen. Hezbollah heeft het juist over een groep burgers die werd beschoten en spreekt van een „flagrante schending” van het staakt-het-vuren dat vorige week werd gesloten.

Het leek de afgelopen twee dagen relatief rustig in Libanon, waar zondag en maandag geen doden door Israëlische aanvallen werden gemeld. Israël en Hezbollah sloten het staakt-het-vuren vrijdag onder druk van Iran en de VS. Iran heeft als onderdeel van een voorlopige overeenkomst met de VS geëist dat de Israëlische aanvallen in Libanon beëindigd worden. De Amerikaanse president Donald Trump uitte vorige week ook kritiek op het Israëlische optreden in Libanon, omdat er te veel burgers bij worden gedood.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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