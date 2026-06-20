Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Doden gemeld door Israëlische luchtaanvallen in Libanon

Zeker vijf mensen zijn in het zuiden van Libanon gedood door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA, dat schrijft dat er in het gebied Nabatiye aanvallen waren met drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie. Israël en de Libanese Hezbollahbeweging hadden vrijdag nog ingestemd met een nieuw staakt-het-vuren.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Er zijn volgens het persbureau onder meer huizen onder vuur genomen. Israël heeft nog niet gereageerd. Het bestand van vrijdag volgde op een escalatie van de vijandelijkheden tussen Israël en de Hezbollahbeweging. Israël had op grote schaal aanvallen uitgevoerd nadat vier Israëlische militairen waren gedood in Libanon. Bij de Israëlische beschietingen vielen volgens de Libanese autoriteiten tientallen doden.

Libanon raakte begin maart betrokken bij de oorlog in het Midden-Oosten. Toen nam de pro-Iraanse Hezbollahbeweging Israël onder vuur nadat de Iraanse leider Ali Khamenei was gedood tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Israël, dat vaker conflicten met Hezbollah heeft uitgevochten, reageerde met nieuwe luchtaanvallen en een grondoperatie.

Hoewel de VS en Iran inmiddels hebben afgesproken dat de strijd ook in Libanon gestaakt moet worden, blijft het onrustig. En dat zet ook druk op het vredesproces tussen de regering-Trump en het Iraanse regime. Gesprekken tussen de VS en Iran die vrijdag in Zwitserland moesten plaatsvinden, gingen niet door. Ingewijden stelden dat Iran zich had teruggetrokken uit onvrede over aanhoudende Israëlische aanvallen in Libanon.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties