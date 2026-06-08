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Israël zegt optreden tegen Hezbollah niet te staken

Israël zal in Libanon blijven strijden tegen Hezbollah, zegt het land bij monde van minister van Defensie Israel Katz. Hij voegde eraan toe dat bij aanvallen van Hezbollah op het noorden van Israël zal worden teruggeslagen met een aanval op het zuiden van Beiroet, waar de militante groepering zich ophoudt.

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Daarmee gaat Katz in tegen eerdere dreigementen van Iran, dat zwoer te zullen vergelden als Israël militair blijft optreden in het zuiden van Libanon. Eerder op maandag werd daar nog een auto aangevallen door Israël, volgens staatspersbureau NNA nabij een vestiging van het Rode Kruis. Al Jazeera meldde later dat daarbij zeker vijf mensen omkwamen. Iran zei „zwaardere en vernietigendere maatregelen” te zullen nemen als Israël niet inbindt.

Omgekeerd vuurde het door Iran gesteunde Hezbollah raketten af op Israëlische militairen in het zuiden van Libanon. Die projectielen werden door luchtafweer neergehaald, zo zagen verslaggevers van persbureau AFP.

Israël riep omwonenden van de Libanese stad Tyre later op de dag op een veilig onderkomen te zoeken. Volgens een legerzegsman ziet Israël zich „in het licht van de schending van het staakt-het-vuren door het terroristische Hezbollah” genoodzaakt „krachtig op te treden”. Hij voegde eraan toe dat omwonenden zich ten noorden van de Zahrani-rivier moeten begeven.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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