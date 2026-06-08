Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Netanyahu: aanvallen tegen Iran tijdelijk gestaakt

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft bevestigd dat Israël tijdelijk de aanvallen tegen Iran staakt, nadat het geweld tussen de twee landen opnieuw was opgelaaid. Tegelijkertijd waarschuwt hij Iran dat Israël met „volle kracht” zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

„Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen en we zullen het toepassen als het nodig is”, zei Netanyahu in een videoboodschap.

Hij zei ook dat Iran en de Libanese militie Hezbollah door de aanvallen van Israël zijn verzwakt, maar dat de strijd tegen beide partijen nog niet gestreden is.

Iran en Israël vielen elkaar voor het eerst sinds een bestand in april van kracht werd weer aan. Eerder maandag zei Iran al de aanvallen weer te staken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties