Redactie
Redactie Buitenland 8 jun 2026
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Netanyahu: aanvallen tegen Iran tijdelijk gestaakt

epa13023947 An Iranian woman walks past a mural on a street in Tehran, Iran, 08 June 2026. Iran and Israel exchanged fire after Iran launched missiles at Israel in retaliation for an earlier Israeli strike on Beirut's southern suburbs. Iran and Israel have targeted each other since a fragile US-brokered ceasefire went into effect in early April. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --
ANP / EPA / Abedin Taherkenareh

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft bevestigd dat Israël tijdelijk de aanvallen tegen Iran staakt, nadat het geweld tussen de twee landen opnieuw was opgelaaid. Tegelijkertijd waarschuwt hij Iran dat Israël met „volle kracht” zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt.

„Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen en we zullen het toepassen als het nodig is”, zei Netanyahu in een videoboodschap.

Hij zei ook dat Iran en de Libanese militie Hezbollah door de aanvallen van Israël zijn verzwakt, maar dat de strijd tegen beide partijen nog niet gestreden is.

Iran en Israël vielen elkaar voor het eerst sinds een bestand in april van kracht werd weer aan. Eerder maandag zei Iran al de aanvallen weer te staken.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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