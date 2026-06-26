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Israël en Libanon sluiten nieuw akkoord na overleg in Washington

Israël en Libanon zijn het bij gesprekken in Washington eens geworden over een nieuwe raamovereenkomst, meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Wat er precies in de overeenkomst staat, is niet duidelijk.

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De landen kwamen de afgelopen dagen bijeen om te praten over een vredesplan in Washington. Libanon wilde dat Israël zich helemaal terugtrekt uit gebied dat het heeft bezet in het zuiden van Libanon, terwijl Israël zei dit alleen te willen onder voorwaarde van de ontwapening van Hezbollah. Het is niet duidelijk wat de landen daar nu over hebben besloten.

ANP

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