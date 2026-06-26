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Redactie Buitenland 26 jun 2026
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Israël en Libanon sluiten nieuw akkoord na overleg in Washington

US Secretary of State Marco Rubio (C, back) applauds as he hosts a signing ceremony with Israeli Ambassador to the US Yechiel Leiter (L, front row), and Lebanese Ambassador to the US Nada Hamadeh (R, front row) at the US Department of State in Washington, DC, on June 26, 2026. Lebanon, Israel and the United States on Friday signed a trilateral framework agreement aimed at paving the way for a peace deal between the two long-time Middle East adversaries. SAUL LOEB / AFP
ANP / AFP / SAUL LOEB

Israël en Libanon zijn het bij gesprekken in Washington eens geworden over een nieuwe raamovereenkomst, meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Wat er precies in de overeenkomst staat, is niet duidelijk.

De landen kwamen de afgelopen dagen bijeen om te praten over een vredesplan in Washington. Libanon wilde dat Israël zich helemaal terugtrekt uit gebied dat het heeft bezet in het zuiden van Libanon, terwijl Israël zei dit alleen te willen onder voorwaarde van de ontwapening van Hezbollah. Het is niet duidelijk wat de landen daar nu over hebben besloten.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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