Redactie
Redactie Buitenland 23 jun 2026
Leestijd: 1 minuut

VN-experts: aanvallen op kinderen in Gaza wijzen op genocide

Injured children wait for medical care at the trauma ward at Nasser Medical Complex in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on May 25, 2026. Gaza remains gripped with daily violence despite a formal ceasefire in place since October 2025, with both the Israeli military and Hamas accusing one another of violating the truce. Bashar Taleb / AFP
ANP / AFP / Bashar Taleb

Israël heeft bewust kinderen tot doelwit gemaakt en daarmee genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd, zegt een commissie van VN-experts. Eerder concludeerden zij al dat Israël genocide pleegde in Gaza, maar nu voegen zij daar in een nieuw rapport aan toe dat het aanvallen van kinderen daar een indicator van is.

Het tot doelwit maken van kinderen wijst op de intentie om de Palestijnen als groep te vernietigen, zeggen de experts. Israël brengt zo de toekomst van de Palestijnse samenleving en de rechten van de Palestijnen in gevaar, concluderen zij. Israël ontkent en noemt het rapport „lasterlijk”.

De experts spreken niet voor de VN als geheel, maar zijn aangesteld om schendingen van het internationaal recht in het gebied te onderzoeken. Zij stellen dat er „redelijke gronden” zijn om te geloven dat Israël doorgaat met het plegen van genocide. Officieel geldt sinds oktober een bestand in Gaza, maar sindsdien zijn er nog meer dan duizend doden gevallen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties