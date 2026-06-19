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Israël en Hezbollah eens over staakt-het-vuren

Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt-het-vuren, zegt een Amerikaanse topfunctionaris. Het bestand is vrijdag om 16.00 uur lokale tijd ingegaan. Dat is om 15.00 uur Nederlandse tijd.

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Twee bronnen binnen Hezbollah zeggen dat de groepering het bestand heeft doorgevoerd. Een Israëlische bron zegt dat Israël zich aan het bestand zal houden zolang Hezbollah niet aanvalt. Wel zal Israël militairen in het zuiden van Libanon houden, aldus de Israëlische vertegenwoordiger.

Een correspondent van Al Jazeera meldt dat binnen een halfuur na het ingaan van het staakt-het-vuren al vier grote aanvallen hadden plaatsgevonden op en rond de Libanese stad Nabatieh. Een vertegenwoordiger van het Israëlische leger sprak na het ingaan van het bestand ook van schendingen door Hezbollah. Het is niet duidelijk of hij daarmee doelt op het nieuwste bestand, of het staakt-het-vuren dat al eerder gold.

Dodelijk conflict

Israël meldde eerder op de dag zware aanvallen op Libanon. Daarbij zouden tientallen Hezbollahstrijders zijn gedood. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldde 47 doden en 97 gewonden. Onder de doden zouden ten minste zeven vrouwen en twee kinderen zijn. Volgens de Amerikaanse functionaris is er nu een einde aan het geweld gekomen. Die meldt ook dat het bestand het resultaat is van bemiddeling van de VS en Qatar en daarnaast met hulp van Iran, dat Hezbollah steunt.

Eerder op vrijdag waarschuwde Iran nog voor de regionale gevolgen van de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran zijn de VS daarvoor direct verantwoordelijk, zo verwees zegsman Esmaeil Baghaei naar de overeenkomst die Iran en de VS deze week sloten. Daarin werd vastgelegd dat een staakt-het-vuren tussen de twee ook een bestand in Libanon moest omvatten.

De vijandelijkheden namen begin deze week aanzienlijk af, maar namen later toch weer toe. Israël en Hezbollah zijn sinds de oorlog in Gaza verwikkeld in een dodelijk conflict. Zij gingen in november 2024 ook al akkoord met een staakt-het-vuren. De strijd laaide begin maart op, nadat Hezbollah Israël had aangevallen als vergelding voor de dood van de Iraanse opperste leider. Israël ging door met zware aanvallen ondanks een later afgesproken staakt-het-vuren met Libanon.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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