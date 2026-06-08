Redactie
Redactie Buitenland 8 jun 2026
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Israël heropent grensovergangen Gaza

Palestinians attend the launch of a mock sporting event 'Gaza 2026 World Cup Simulation' at the Martyr Muhammad al-Durra Stadium, which houses displaced people in Deir al-Balah, central Gaza Strip on June 7, 2026. The event launched in the Gaza Strip is a community-led initiative aimed to showcase the resilience of Palestinians with a message of global solidarity. Eyad Baba / AFP
ANP / AFP / EYAD BABA

Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheidsdienst COGAT. De grensovergangen werden gesloten als „veiligheidsmaatregel” nadat Iran zondagavond nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël.

Het gaat om de grensovergang Kerem Shalom tussen Israël en Gaza, en de grensovergang Rafah tussen Gaza en Egypte. Hulporganisaties als het Rode Kruis en CARE reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied.

COGAT meldt dat Kerem Shalom dinsdag heropent voor de „geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp in de Gazastrook”. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open, voor „beperkt personenverkeer in beide richtingen”.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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