Redactie
Redactie Buitenland 21 jun 2026
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Diplomaat: delegatie Iran blijft in gesprek met VS in Zwitserland

Reporters work after the start of a quadrilateral meeting between the United States, Iran, Pakistan and Qatar at the Burgenstock luxury hotel complex overlooking Lake Lucerne, Switzerland, on June 21, 2026, as part of high-level talks aimed at advancing a deal to end the Middle East conflict. A new round of negotiations over the Middle East war was set to kick off on June 21, 2026 with Iranian negotiators arriving in the Swiss host city hours ahead of US Vice President JD Vance, even as Tehran said it was closing the Strait of Hormuz again over Israeli attacks in Lebanon. Nathan Howard / POOL / AFP
ANP / AFP / Nathan Howard

Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten, met bemiddeling van Pakistan en Qatar. De gesprekken zijn gericht op het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei een diplomaat die op de hoogte is van de onderhandelingen zondagavond tegen persbureau AFP.

„De Iraanse delegatie blijft deelnemen aan de gesprekken en heeft tegenover de bemiddelaars geen enkel voornemen geuit om te vertrekken”, aldus de diplomaat.

Eerder op zondag meldden de Iraanse persbureaus Tasnim en Fars dat de Iraanse delegatie de locatie van de onderhandelingen met de VS had verlaten uit protest tegen het dreigement dat de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de gesprekken uitte om Iran opnieuw aan te vallen.

Op X citeerde ook een verslaggever van nieuwssite Axios een diplomatieke bron die ontkende dat de Iraniërs waren weggelopen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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