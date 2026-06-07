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Leger meldt dat Iran raketten richting Israël heeft afgevuurd

Het Israëlische leger meldt dat het raketbeschietingen vanuit Iran heeft waargenomen. De raketten zouden richting Israëlisch grondgebied zijn gevlogen. Het zijn de eerste aanvallen sinds een staakt-het-vuren tussen Israël en Iran inging op 8 april.

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„Kort geleden klonken er sirenes in diverse delen van het land, nadat raketten waren waargenomen die vanuit Iran op de staat Israël waren afgevuurd”, aldus het leger (IDF) in een verklaring. De IDF zegt tot dusver alle Iraanse raketten onschadelijk te hebben gemaakt.

Iraanse staatsmedia hebben de aanvallen bevestigd en voegen eraan toe dat een tweede aanvalsgolf is begonnen. Een van de doelen van de aanval is de Israëlische luchtmachtbasis Ramat David, op ongeveer 20 kilometer van de stad Haifa in Noord-Israël. Die vliegbasis zou de „bron van agressie” tegen Zuid-Libanon en de zuidelijke voorsteden van Beiroet zijn geweest.

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De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) stelt dat het Israëlische leger moet stoppen met de aanvallen op Libanon. Als Israël de aanvallen uitbreidt of reageert op de acties van Iran, zal het te maken krijgen met „nog vernietigendere klappen die tot spijt zullen leiden”, aldus de IRG.

Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft onmiddellijk na de melding van de Iraanse aanvallen laten weten dat Israël „zal reageren”. De Amerikaanse president Donald Trump is op de hoogte gesteld van de nieuwe escalatie tussen Iran en Israël, meldt nieuwssite Axios.

Enkele uren eerder had Iran gedreigd met vergeldingsmaatregelen tegen de Verenigde Staten en Israël vanwege een nieuwe Israëlische aanval op Beiroet op zondag.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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