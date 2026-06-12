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Bemiddelaar Pakistan meldt akkoord tussen Iran en VS

Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten een akkoord hebben bereikt over de tekst van een vredesdeal. Premier Shehbaz Sharif schrijft op X dat nu met beide partijen wordt gewerkt aan de volgende stappen. „Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest als nu.”

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De Amerikaanse president Donald Trump meldde donderdagavond al dat de overeenkomst zo goed als rond was, maar uit Iran kwamen nog afhoudende berichten.

Bovendien zijn er tegenstrijdige berichten over de inhoud van het akkoord, met name over de vraag of Iran zijn nucleaire materiaal kan houden. Trump uitte vrijdag zijn ongenoegen over verhalen die rondgingen in de media. Het Witte Huis benadrukte daarna dat Iran zou hebben ingestemd met het ontmantelen van het kernprogramma.

Ondertekening in Europa

Trump zei eerder al dat de deal mogelijk dit weekend al ondertekend zou kunnen worden, waarschijnlijk ergens in Europa. In internationale media wordt het Zwitserse Genève genoemd als optie.

De oorlog begon eind februari toen de Verenigde Staten en Israël gezamenlijk Iran aanvielen. Sinds begin april geldt er een staakt-het-vuren, maar deze week kwam dat bestand nog onder grote druk te staan toen de aanvallen werden hervat. Daarna werd onderhandeld in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, maar dat leverde toen niets op.

Israël is geen partij bij de deal tussen Iran en de VS. Wel heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu donderdagavond met Trump gebeld over de inhoud van het akkoord, meldde zijn kantoor.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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