Redactie
Redactie Buitenland 13 jun 2026
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Pakistan verwacht binnen 24 uur ondertekening vredesdeal Iran-VS

epa13029915 Iranians walk past a large-scale political billboard featuring Iranian missiles and a sword at Vanak square in Tehran, Iran, 11 June 2026. A ceasefire framework established between Washington and Tehran in April faces increasing strain following a series of US airstrikes across Iran and subsequent retaliatory missile barrages by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeting US regional bases. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --
ANP / EPA / Abedin Taherkenareh

Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk al binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dit heeft de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif gezegd. Zijn land bemiddelt tussen de twee partijen.

Pakistan bereidt volgens de premier momenteel een elektronische ondertekening voor. Volgende week wordt er dan verder gesproken tussen Iran en de VS over de vervolgstappen. Officieel is nog niets naar buiten gebracht over de afspraken die in het document staan.

Sharif stelt in een verklaring op X „dichter dan ooit bij een vredesdeal te zijn” en bedankt alle betrokken partijen. „We zijn ervan overtuigd dat deze historische vredesovereenkomst een sterke basis zal vormen voor blijvende vrede.”

Bevroren tegoeden

Israël heeft gezegd dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat elk akkoord zou inhouden dat Iran van zijn verrijkte nucleaire materiaal wordt ontdaan. Volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA is dat niet het geval en wordt na ondertekening pas gesproken over het recht van Iran om uranium te verrijken en het behoud van verrijkt materiaal.

Volgens Iraanse media zou Iran ook hebben aangedrongen op controle over het scheepvaartverkeer door de geblokkeerde Straat van Hormuz. Ook werd gemeld dat een deal zou kunnen leiden tot het vrijgeven van 24 miljard dollar (circa 20,7 miljard euro) aan bevroren Iraanse tegoeden.

Staakt-het-vuren

Een hoge Amerikaanse functionaris zei dat Iran akkoord was gegaan met het ontmantelen van zijn kernprogramma, het vernietigen van zijn verrijkte uraniumvoorraad en het heropenen van de zeestraat. De bevroren tegoeden zouden bovendien pas worden vrijgegeven als Iran zijn afspraken nakomt.

De Iranoorlog begon eind februari, toen de VS en Israël het land aanvielen. Israël is niet bij de gesprekken betrokken. Er geldt momenteel een staakt-het-vuren tussen Iran en de VS, maar dat heeft geen einde gemaakt aan het geweld. De VS, Iran en Israël voerden deze week aanvallen uit.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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