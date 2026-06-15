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Iran en VS hebben akkoord getekend

Het akkoord dat Iran en de VS zijn overeengekomen, is elektronisch ondertekend door president Donald Trump, vicepresident Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Dat meldt een hoge Amerikaanse functionaris maandag tegen Reuters.

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Zondag werd bekend dat de twee landen een akkoord hadden bereikt, een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Volgens de functionaris gaat de Straat van Hormuz weer open voor zestig dagen en wordt de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens direct opgeheven. Trump zei na aankomst in het Franse Évian-les-Bains voor de G7-top dat hij verwacht dat de zeestraat vrijdag weer volledig open zal zijn.

Iran zal volgens de functionaris geen tol heffen in de Straat van Hormuz. Eerder had Iran gezegd „servicekosten” te willen rekenen voor schepen die over de zeestraat willen varen.

Vrijdag moet een ondertekeningsceremonie plaatsvinden in Zwitserland. Trump zei dat de inhoud van de overeenkomst na die ceremonie wordt vrijgegeven.

ANP

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