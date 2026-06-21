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Iraanse media: Iran verlaat gesprekslocatie na dreigement Trump

De Iraanse delegatie heeft in Zwitserland de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten verlaten, melden Iraanse persbureaus Tasnim en Fars op basis van bronnen. De Iraniërs zouden zijn vertrokken uit protest tegen het dreigement dat de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de gesprekken uitte om Iran opnieuw aan te vallen.

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Een verslaggever van nieuwssite Axios schrijft op X dat zijn diplomatieke bron ontkent dat de Iraniërs zijn weggelopen. De gesprekken zouden nog gaande zijn.

Trump schreef op Truth Social dat Iran het Libanese Hezbollah in bedwang zou moeten houden en dat hij Iran anders weer zou aanvallen. Israël heeft Hezbollah beschuldigd van schendingen van een bestand, maar volgens Hezbollah is het juist Israël dat de afspraken negeert door door te gaan met grootschalige aanvallen op het zuiden van Libanon.

Harde eis

Een einde aan de Israëlische aanvallen is een harde eis voor Iran in de deal met de VS. Trump draait die eis nu om door naar Hezbollah te wijzen.

Het Iraanse onderhandelingsteam benadrukte tegen staatsmedia dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt.

De Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf zegt de waarschuwing van Trump niet serieus te nemen. „Beseffen ze dan niet dat als hun dreigementen enig effect hadden gehad, ze niet in de wanhopige situatie zouden verkeren waarin ze zich nu bevinden?” Volgens Ghalibaf moeten de Amerikanen voorzichtig zijn met dit soort verklaringen, omdat het Iraanse leger ook klaarstaat om te reageren. „Wat ze ook zeggen, wij zijn degenen die in actie komen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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