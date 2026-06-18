Redactie
Redactie Buitenland 18 jun 2026
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Iran: alle schepen krijgen snel vergunning voor Straat van Hormuz

In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 18, 2026, vessels are seen anchored in Bandar Abbas along the Strait of Hormuz. Oil prices tumbled after Trump and his Iranian counterpart separately signed their accord to end the Middle East war, with the Strait of Hormuz to reopen but two months of negotiations lying ahead. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP
ANP / AFP / Amirhossein Khorgooei

Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor alle schepen die door de Straat van Hormuz willen varen. Die belangrijke zeestraat is volgens afspraken met de Verenigde Staten weer geopend, maar Iran adviseert schepen om zich te houden aan het tijdslot en de route die ze krijgen toegewezen van de Iraanse autoriteiten.

Iran en de VS hebben beide hun blokkade van de Straat van Hormuz opgeheven. Iran heeft wel aangekondigd servicekosten te willen vragen voor schepen die door de zeestraat varen. De VS hebben verklaard dat schepen juist niet hoeven te betalen voor een doortocht.

De servicekosten gelden dan ook in elk geval niet voor de komende zestig dagen, de periode die beide landen hebben uitgetrokken om een definitief vredesakkoord te bereiken.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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