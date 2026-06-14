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Functionaris Iran: deal met VS omvat verdunning verrijkt uranium

In het concept van de deal met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen, aldus een Iraanse topfunctionaris. Door uranium te vermengen met ander materiaal ontstaat een product dat een lager verrijkingsniveau heeft en niet geschikt is voor kernwapens. Iran heeft volgens het Iraanse persbureau Fars nog niet definitief ingestemd.

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Het voorgestelde akkoord, een zogenoemd memorandum van overeenstemming, moet de basis vormen voor het stoppen van de Iranoorlog. Het idee is dat de landen na de ondertekening zestig dagen zullen onderhandelen over een definitieve deal.

De functionaris meldt dat in het concept ook staat dat Iran de Straat van Hormuz direct opent voor al het scheepvaartverkeer, terwijl de VS zijn maritieme blokkade op Iraanse havens beëindigt. De VS zullen Iran geen nieuwe sancties opleggen zolang de onderhandelingen lopen. De VS schorten daarnaast de oliesancties tegen Iran tijdelijk op en geven 25 miljard dollar (circa 21,6 miljard euro) aan bevroren Iraanse tegoeden vrij, aldus de bron.

Status quo

Volgens de Iraanse functionaris stemt Teheran ermee in de nucleaire status quo te handhaven totdat een definitieve overeenkomst is bereikt. Dat zou onder meer betekenen dat er geen uranium zal worden verrijkt en nucleaire faciliteiten niet zullen worden uitgebreid.

In de tekst zou ook staan dat Iran nooit kernwapens zal produceren of in handen zal krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt koste wat het kost te willen voorkomen dat het land kernwapens bemachtigt. Teheran ontkent al jaren dat het dat wil en stelt dat het kernprogramma enkel bedoeld is voor burgerdoeleinden, zoals de productie van elektriciteit.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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