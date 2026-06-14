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Iran trekt onderhandelingen met VS in twijfel na aanval

Na de nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon trekt de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf de onderhandelingen met de Verenigde Staten in twijfel, net nu een deal tussen de beide landen dichtbij leek. In een bericht op X schrijft hij dat het „niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg”.

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Bij de aanvallen op Beiroet vielen zondag zeker drie doden. Volgens Ghalibaf laten Israëlische aanvallen zien dat de VS „ofwel de wil niet hebben, ofwel niet in staat zijn om hun verplichtingen na te komen”.

De Iraanse topmilitair Mohammad Jafar Asadi dreigde met vergeldingsaanvallen op Israël. „Deze misdaden zullen niet onbeantwoord blijven”, zei hij tegen het Iraanse persbureau Defa.

Trump en bemiddelaar Pakistan zeiden eerder nog te verwachten dat Iran en de VS op zondag een raamovereenkomst kunnen tekenen, al werd er vanuit Teheran terughoudend gereageerd. Het is onduidelijk of in die overeenkomst ook iets zou worden afgesproken over Libanon.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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