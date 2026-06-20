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Iran: Straat van Hormuz weer dicht om aanvallen op Libanon

De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de Straat van Hormuz weer dichtgaat vanwege de aanvallen op Libanon. De Israëlische aanvallen op Libanon zijn volgens Teheran een ernstige schending van de overeenkomst die Iran afgelopen week met de Verenigde Staten heeft gesloten.

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De sluiting van de strategische zeestraat is volgens het opperbevel van Iran een eerste stap. „De vijand heeft beloftes gebroken en de agressie gaat door”, aldus de Iraanse militaire bevelhebbers. Er komen meer stappen om de vijand te dwingen zich aan de afspraken te houden.

De Amerikaanse vicepresident JD Vance zei zaterdag in een vraaggesprek juist dat er geen aanwijzingen zijn dat Iran de zee-engte weer afsluit. Hij hoopt binnen enkele dagen naar Zwitserland te kunnen gaan om de onderhandelingen met Iran voort te zetten.

Israëlische aanvallen

Afgelopen week sloten de twee landen een voorlopige overeenkomst die moet leiden tot een definitieve vrede. Daarmee zijn de vijandelijkheden onmiddellijk gestopt en ging de Straat van Hormuz geleidelijk weer open. In de overeenkomst staat dat de vijandelijkheden ook in Libanon stoppen, maar dat is niet gebeurd. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn dit weekeinde al bijna dertig doden gevallen, volgens plaatselijke media.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt ondertussen dat er een delegatie naar Zwitserland gaat. De VS moeten Israël er volgens Teheran toe dwingen de aanvallen te stoppen. Een Pakistaanse minister is zaterdag in de Iraanse stad Mashhad aangekomen voor gesprekken met collega’s. Pakistan is de voornaamste bemiddelaar.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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