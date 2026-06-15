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Iran gaat ‘servicekosten’ rekenen in de Straat van Hormuz

Iran zegt „maritieme servicekosten” te gaan rekenen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie. Deze servicekosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten.

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Het Iraanse persbureau Fars meldde eerder op maandag al dat er op het laatste moment van de onderhandelingen extra voorwaarden aan het conceptakkoord met de VS werden toegevoegd, waaronder bovengenoemde ‘servicekosten’.

De VS hebben altijd volgehouden dat Iran geen betaling mag vragen voor scheepsverkeer in de Straat van Hormuz. Iran heeft op zijn beurt bepleit de regie over de belangrijke zeestraat te willen overnemen, en dat het het recht behoudt kosten in rekening te brengen bij rederijen.

Die positie benadrukt de woordvoerder van het ministerie op maandag. „We zoeken geen heffing op doorvaart, maar betaling voor navigatiediensten, milieubeschermende maatregelen, scheepsverzekeringen en andere noodzakelijke diensten”, aldus woordvoerder Esmaeil Baghaei.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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