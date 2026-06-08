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Iran kondigt einde aan van aanvallen op Israël

Iran heeft aangekondigd dat de militaire operatie tegen Israël voor nu beëindigd is. Wel waarschuwt het land dat de aanvallen heviger zullen worden als Israël doorgaat met het aanvallen van Libanon.

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Iran vuurde zondagavond raketten af op Israël, als vergelding voor een aanval op Beiroet. Israël reageerde met luchtaanvallen op Iran en daarna bleven de landen elkaar bestoken.

De Amerikaanse president Donald Trump riep beide partijen op om te stoppen met schieten. Ook zei hij dat zowel Israël als Iran een staakt-het-vuren wilde.

Evacuatiebevelen

Net als in Iran geldt in Libanon officieel al een bestand. Toch blijft Israël daar regelmatig aanvallen, met name in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger vaardigt voor dat gebied veel ‘evacuatiebevelen’ uit voor hele dorpen en rukt steeds verder op. Volgens Israël zijn die acties gericht tegen Hezbollah, een bondgenoot van Iran.

Teheran zegt een „pijnlijk antwoord” te hebben gegeven aan Israël op die aanvallen en stelt dat de Israëliërs hier een les uit moeten trekken. „Als de agressie en het kattenkwaad – ook in Zuid-Libanon – aanhouden, zullen er veel strengere en verpletterende maatregelen volgen dan voorheen.”

Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is van de aanvallen van de afgelopen uren in Iran en Israël. Ook zijn er nog geen berichten over doden. Wel is duidelijk dat er naast militaire doelen ook industriële faciliteiten zijn beschoten, zoals een petrochemisch complex in Iran. Israëlische militaire bronnen zeggen dat Iran dat complex gebruikte voor de productie van raketten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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