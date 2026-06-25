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Landen bieden Venezuela hulp na dodelijke aardbevingen

Landen rond Venezuela en verderop hebben hulp beloofd na de dodelijke dubbele aardbeving die Venezuela getroffen heeft. Onder meer Mexico, Cuba en El Salvador zeggen dat hulp onderweg is.

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De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft opdracht gegeven om „de noodzakelijke hulp voor te bereiden”, schrijft ze op X. „Vooralsnog hebben ze ons gevraagd om steun in de vorm van gespecialiseerd reddings- en medisch personeel.”

El Salvador stuurt driehonderd reddingswerkers en ambulancemedewerkers, aldus president Nayib Bukele op X. Ook is 50 ton materieel, geneesmiddelen en andere hulpgoederen onderweg. Cubaans zorgpersoneel verleent ook al hulp, zegt buitenlandminister Bruno Rodriguez van dat land.

India

„Amerika staat het Venezolaanse volk bij tijdens deze moeilijke periode en in opdracht van president Trump stuurt het ministerie van Buitenlandse Zaken onmiddellijk opsporings- en reddingsteams, medische voorzieningen en humanitaire steun naar Venezuela”, aldus minister Marco Rubio.

Politici uit Argentinië, Brazilië, Chili, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Ecuador en Uruguay hebben eveneens steun uitgesproken en hulp toegezegd.

Ook van verder weg kwamen aanbiedingen. „Al mijn steun en die van Spanje aan het Venezolaanse volk na de verwoestende aardbeving”, schrijft de Spaanse premier Pedro Sánchez op X. „India staat klaar om iedere mogelijke hulp te bieden”, zegt premier Narendra Modi.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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