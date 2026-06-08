Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Houthi’s sluiten Rode Zee voor Israëlische schepen

De Jemenitische Houthi’s hebben een verbod aangekondigd voor Israëlische schepen op de Rode Zee. Ook heeft de beweging bevestigd Israël te hebben aangevallen, als reactie op de Israëlische aanvallen op Iran.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

De Houthi’s hebben eerder ook al schepen van Israël en zijn bondgenoten aangevallen op de Rode Zee. Die zee is belangrijk als doorvaarroute tussen de Middellandse Zee en de Indische Oceaan.

Deskundigen waarschuwen al langer dat de Houthi’s de Straat van Bab el-Mandeb opnieuw zouden kunnen afsluiten. Die zeestraat ligt voor de kust van Jemen en vormt de verbinding tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Zo’n blokkade zou kunnen leiden tot een nog grotere verstoring van de internationale scheepvaart, die ook al last heeft van de afsluiting van de Straat van Hormuz bij Iran.

Langere vaarroute

De Houthi’s zijn bondgenoten van Iran en mengden zich eerder ook al in de Gaza- en Iranoorlog. De raket die de Jemenitische beweging nu op Israël heeft afgevuurd is de eerste sinds begin april, toen het staakt-het-vuren tussen Iran, de VS en Israël inging.

Voor Nederlandse reders verandert er weinig door het aangekondigde verbod, laat een woordvoerder van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) weten. „Voor zover bij ons bekend varen er geen schepen onder de Nederlandse vlag”, stelt de woordvoerder over de Rode Zee. Door eerdere dreigingen kiezen Nederlandse reders er uit veiligheidsoverwegingen voor om de langere vaarroute via Kaap de Goede Hoop te nemen, aldus de woordvoerder.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties