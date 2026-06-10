Redactie
Redactie Buitenland 10 jun 2026
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Mensen en bedrijven vervolgd voor brand wooncomplex Hongkong

This undated handout photo released by the Office of Hong Kong's Deputy Chief Secretary for Administration on April 20, 2026, shows the aftermath of a fire, which killed 168, inside an apartment block at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong. Thousands of Hong Kong residents who lost their homes in a massive fire last year are set to return from April 20, 2026 for the first time to collect what is left of their belongings. Handout / Office of Hong Kong's Deputy Chief Secretary for Administration / AFP
ANP / AFP / HANDOUT

De autoriteiten in Hongkong vervolgen zeven personen en twee bedrijven na de dodelijkste brand in de metropool in tientallen jaren. Zij waren betrokken bij renovatiewerkzaamheden in Wang Fuk Court, het wooncomplex waar het vuur vorig jaar woedde. De lokale krant The Standard schrijft dat er aanklachten liggen voor een reeks strafbare feiten, waaronder doodslag, witwassen, poging tot belemmering van de rechtsgang en belastingontduiking.

De brand woedde in november in meerdere woontorens, met 168 doden tot gevolg. Dat schokte de welvarende Chinese metropool. Een weggegooide sigaret wordt gezien als mogelijke oorzaak van de brand, maar er waren vermoedelijk meerdere redenen dat het dodental zo hoog uitviel. Tijdens hoorzittingen kwam naar voren dat brandalarmen en brandbestrijdingsmiddelen tijdens werkzaamheden werden uitgezet en dat bouwvakkers stonden te roken. Bewoners zouden daar tevergeefs over hebben geklaagd.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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