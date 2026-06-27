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Hitterecord in Duitsland na een dag alweer verbroken: 41,5 graden

Het hitterecord in Duitsland is na een dag weer verbroken. Vrijdag werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit gemeten in het land met 41,3 graden, maar zaterdag is 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land, meldt de weerdienst DWD.

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Het record van vrijdag werd juist in het westen van het land bereikt, helemaal bij de grens met Frankrijk. Vrijwel heel Duitsland heeft te maken met de warmte. De autoriteiten hadden gewaarschuwd voor extreme hitte en burgers opgeroepen om zuinig om te gaan met water. Ook heeft de spoorbeheerder Deutsche Bahn passagiers gevraagd om zo min mogelijk met de trein te reizen, omdat het spoor en de treinen de hoge temperaturen mogelijk niet aankunnen.

Het record van voor de huidige hittegolf stamde uit 2019. Toen werd het 41,2 graden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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