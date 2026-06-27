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Hezbollah-leider verwerpt Israëlisch-Libanees akkoord

Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het raamakkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Hezbollah zal zijn verzet tegen Israël voortzetten, kondigt Qassem aan.

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„Het raamakkoord van Washington is vernederend en beschamend, en komt neer op het opgeven van de soevereiniteit”, citeert nieuwszender Al Jazeera de secretaris-generaal van Hezbollah in een tv-verklaring. „Dit akkoord is nietig; de bepalingen van het Iraans-Amerikaanse memorandum van overeenstemming moeten worden uitgevoerd.” Daarin staat ook dat de Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon moeten stoppen. „We zullen als verzetsbeweging blijven strijden om de bezetting te verslaan,” zei Qassem daarnaast.

Onderdeel van het voorlopige akkoord dat Israël en Libanon onder druk van de VS sloten, is een nieuwe poging tot ontwapening van de militaire tak van Hezbollah. Als tegenprestatie zal Israël zich deels terugtrekken uit het buurland en geen Libanese doelen meer aanvallen.

‘Diplomatieke steun’

Een ander buurland van Israël, Jordanië, feliciteerde Libanon juist met de raamovereenkomst. In een bericht op X laat de Libanese minister van Buitenlandse Zaken, Youssef Raggi, weten dat hij is gebeld door zijn Jordaanse ambtgenoot Ayman Safadi die hem gelukwenste. Safadi „sprak de hoop uit dat het akkoord de belangen van Libanon zou dienen”, waaronder het herbevestigen van de soevereiniteit en het herstellen van de stabiliteit, aldus Raggi op X.

Eerder deze zaterdag toonden Italië en Duitsland zich ook positief. Italië is bovendien „bereid tot diplomatieke steun, samen met Frankrijk”, meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op gezag van de Italiaanse minister Antonio Tajani. Die sprak zich uit op de Zuid-Europese MED9-top in Dubrovnik.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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