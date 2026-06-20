Redactie
Redactie Buitenland 20 jun 2026
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Pakistan: zondag gesprekken tussen Iran en VS in Zwitserland

Commuters ride past an electronic board featuring Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif (L) with Army Chief and Field Marshal Syed Asim Munir, displayed along a road in Islamabad on June 18, 2026 after the US–Iran peace deal announcement. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif has postponed a visit to Switzerland for a US-Iran ceremony because their agreement on ending the Middle East war had been signed remotely, his spokesman told AFP on June 18. Aamir QURESHI / AFP
ANP / AFP / Aamir Qureshi

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat eerder aangekondigde gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Bürgenstock. Pakistan zegt te blijven optreden als bemiddelaar om een eerder gesloten tijdelijk akkoord verder uit te werken.

Eerder werd het gezamenlijk tekenen van het akkoord in Zwitserland afgezegd. Daar zou ook verder moeten worden gepraat over de details van een uiteindelijk vredesplan. In het zogenoemde memorandum van overeenstemming werd bijvoorbeeld de ontmanteling van het Iraanse atoomprogramma nog niet uitgewerkt.

Wel moest de Straat van Hormuz worden geopend, maar zaterdag sloot Iran de zeestraat opnieuw. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden door niet te voorkomen dat Israël aanvallen bleef uitvoeren op Libanon. Daarbij vielen tientallen doden, ook nadat Israël en Hezbollah een nieuw staakt-het-vuren sloten.

Ook Qatar zal deelnemen aan de gesprekken, meldt Pakistan.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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