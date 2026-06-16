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Redactie Buitenland 16 jun 2026
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Bron: G7 is akkoord over nieuwe energiesancties tegen Rusland

US President Donald Trump speaks with Canada's Prime Minister Mark Carney next to France's President Emmanuel Macron during a work lunch as part of the G7 summit, in Evian, eastern France, on June 16, 2026. A G7 summit is set to take place June 15 to 17 in the French town of Evian-les-Bains near Switzerland and it will be attended by country leaders as well as the EU's foreign policy chief and ministers from Brazil, Canada, the United Arab Emirates and Turkey. Christian Hartmann / POOL / AFP
ANP / AFP / Christian Hartmann

De landen van de G7 zijn het eens geworden over nieuwe energiesancties tegen Rusland, meldt een Franse diplomatieke bron aan persbureaus Reuters en AFP. Zo willen ze de druk op het land opvoeren. De wereldleiders van de G7 zijn bijeengekomen in het Franse Évian-les-Bains.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt aan Reuters dat er sancties zijn besproken tegen de energiesector, het bankwezen en de militaire sector van Rusland. Hij had een korte ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Trump noemde het een „erg goed” gesprek en zei dat Rusland een vredesdeal met Oekraïne moet sluiten.

Canada kondigde dinsdag tijdens een persconferentie met Zelensky al aanvullende sancties tegen Rusland aan. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot, schepen die het land gebruikt om sancties te omzeilen. Enkele uren eerder kwam het Verenigd Koninkrijk ook met sancties hiervoor.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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