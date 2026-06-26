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Extreme hitte dwingt Parijs tot alcoholverbod: ziekenhuizen zien explosieve stijging van spoedgevallen

Parijs heeft vanwege de extreme hitte tijdelijk een alcoholverbod in de openbare ruimte ingesteld. De maatregel moet de snel oplopende druk op ziekenhuizen verlichten, terwijl de hittegolf zich richting Nederland verplaatst.

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Terwijl Frankrijk piekt, verschuift de hittegolf de komende dagen richting Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Nederland. Op meerdere plekken worden temperaturen van rond de 40 graden verwacht.

Parijs verbiedt alcohol om druk op ziekenhuizen te verminderen

Vanaf vanmiddag tot morgenochtend mogen mensen in Parijs geen alcohol meer drinken op straat. Ook de verkoop van alcohol in winkels wordt in de avond en nacht tijdelijk verboden. Horecazaken mogen wel gewoon alcohol blijven schenken.

Volgens de politiechef van Parijs raken de ziekenhuizen steeds voller. De Franse overheid heeft daarom het hoogste gezondheidswaarschuwingsniveau afgekondigd, zodat extra zorgpersoneel kan worden ingezet en kwetsbare inwoners beter beschermd kunnen worden.

Hartstilstanden nemen fors toe door hitte

De Franse minister van Volksgezondheid waarschuwt dat niet alleen ouderen gevaar lopen. Ook jonge en gezonde mensen kunnen ernstige gezondheidsproblemen krijgen door de aanhoudende hitte.

In Parijs kreeg de ambulancedienst in 24 uur tijd vier keer zoveel meldingen van hartstilstanden als normaal. Daarnaast melden ziekenhuizen steeds meer mensen die onwel worden tijdens het sporten of fietsen. De burgemeester van Parijs riep inwoners daarom op om zware lichamelijke inspanning voorlopig uit te stellen. „Je kunt best een paar dagen niet sporten”, zei hij op de Franse televisie.

Extreme hitte eist meerdere levens in Frankrijk

De hitte eist inmiddels ook levens. In de regio rond Parijs werd een 3-jarig kind dood aangetroffen in een auto. Eerder deze week overleden ook al twee jonge kinderen nadat zij in een geparkeerde auto waren achtergelaten.

In de regio Rennes vermoedt een ziekenhuisdirecteur dat meerdere mensen thuis zijn overleden als gevolg van de extreme temperaturen. Hulpdiensten troffen hen aan nadat zij niet reageerden op controletelefoontjes.

Hittegolf bereikt Duitsland, Oostenrijk en Nederland

Waar Spanje langzaam afkoelt, schuift de hittegolf verder richting Midden-Europa. In Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk worden dit weekend temperaturen tot 40 graden verwacht. Ook Luxemburg en delen van Zwitserland hebben de hoogste weerswaarschuwingen afgegeven.

In Duitsland zijn vanwege de hitte sportevenementen afgelast en biedt spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn reizigers de mogelijkheid hun treinkaartje kosteloos om te boeken. Ook in Nederland geldt in meerdere provincies code rood vanwege de extreme warmte.

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Klimaatwetenschappers: Europa warmt het snelst op

Volgens klimaatwetenschappers is Europa het snelst opwarmende continent ter wereld. Daardoor komen langdurige hittegolven steeds vaker voor en worden ze ook extremer.

VN-klimaatchef Simon Stiell noemde de huidige hittegolf eerder deze week een duidelijk voorbeeld van de gevolgen van de klimaatcrisis. Hij pleitte voor een snellere overstap naar duurzame energie en extra maatregelen om landen beter bestand te maken tegen extreem weer.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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