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Ook Von der Leyen staat open voor flexibel toetredingsproces EU

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen staat open voor een „dynamischer” toetredingsproces voor landen die lid willen worden van de Europese Unie. Ze zei na de top van de EU en de Westelijke Balkan dat de wens is om hervormingen van toekomstige leden te belonen met „echte integratie” in de EU.

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Ze noemde tijdens een persconferentie een paar voorbeelden, waaronder „nauwere banden” met de interne markt en toegang tot EU-programma’s. De top vond plaats in Montenegro, het land dat het verst gevorderd is in het toetredingsproces. Het doel van het land om in 2028 de 28e lidstaat te worden, is volgens Von der Leyen „binnen bereik”.

De Montenegrijnse president Jakov Milatović zei dat zijn vertrouwen in toetreding in 2028 is toegenomen. Hij vertelde tijdens de persconferentie dat zijn land klaar is voor de laatste fase naar EU-lidmaatschap en vertelde dat zijn land als voorbeeld wil dienen voor de andere vijf landen in de Westelijke Balkan die ook willen toetreden.

Gezamenlijke ambitie

Volgens António Costa, voorzitter van de Europese Raad, heeft de top in Tivat aangetoond dat de landen een gezamenlijke ambitie delen over het uitbreiden van de Europese Unie. Hij vertelde onder meer dat vorige maand een begin is gemaakt aan een concept-toetredingsverdrag voor Montenegro. „Het is voor het eerst sinds 2013 aftellen naar de volgende uitbreiding”, zei hij tijdens de persconferentie.

Kroatië voegde zich in 2013 bij de Europese Unie en werd daarmee officieel de 28e lidstaat. Het Verenigd Koninkrijk trok zich in 2020 juist terug. Naast de zes landen in de Westelijke Balkan zitten ook Oekraïne, Moldavië, Turkije en Georgië in het toetredingsproces.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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